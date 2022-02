La vergogna di quelle stupide e inutili battute su Gianluca Grignani a Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato”, ha cantato Gianluca Grignani ieri sera quando, a sorpresa, è sceso in mezzo al pubblico dell’Ariston mentre Irama, che lo ha chiamato a Sanremo 2022 per il suo duetto, lo seguiva con lo sguardo interrogativo. Eppure tralasciando la massima, che non vale solo per i cristiani, “scagli la prima pietra chi non ha peccato”, in tanti si sono dimenticati di assolvere non la perfomance artistica, sulla quale certamente si può discutere, ma l’uomo, la sua fragilità, le sue debolezze. E sui social sono arrivati una serie di commenti denigratori e offensivi su Gianluca Grignani. Qualcuno ha ironizzato insinuando che il cantante fosse ubriaco: Il codice per votare Grignani è: Scotch84 #Sanremo2022 — Genio78 (@Zziagenio78) February ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato”, ha cantatoieri sera quando, a sorpresa, è sceso in mezzo al pubblico dell’Ariston mentre Irama, che lo ha chiamato a2022 per il suo duetto, lo seguiva con lo sguardo interrogativo. Eppure tralasciando la massima, che non vale solo per i cristiani, “scagli la prima pietra chi non ha peccato”, in tanti si sono dimenticati di assolvere non la perfomance artistica, sulla quale certamente si può discutere, ma l’uomo, la sua fragilità, le sue debolezze. E sui social sono arrivati una serie di commenti denigratori e offensivi su. Qualcuno ha ironizzato insinuando che il cantante fosse ubriaco: Il codice per votareè: Scotch84 #2022 — Genio78 (@Zziagenio78) February ...

