Iva Zanicchi, dopo anni tutta la verità: “Non avrei dovuto sposarlo” (Di sabato 5 febbraio 2022) Iva Zanicchi, una delle artiste più amate del nostro Paese, dopo tanti anni ha svelato tutta la verità sul suo matrimonio ormai finito e ha ammesso che non avrebbe dovuto sposarsi. Ecco cosa ha confessato in tv la cantante. La celebre conduttrice di ‘Ok il prezzo è giusto’ tempo fa ha vuotato il sacco ai microfoni di Paola Perego, lasciandosi andare a delle dichiarazioni inaspettate sul sul matrimonio ormai finito. Iva-Zanicchi-AltranotiziaDifatti Iva Zanicchi è stata sposata con l’ex marito Antonio Ansoldi dal 1967 fino al 1985, da cui ha anche avuto una bellissima figlia, Michela. Ma perché non avrebbe dovuto sposarlo? Iva Zanicchi, la confessione sull’ex marito Iva ... Leggi su altranotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) Iva, una delle artiste più amate del nostro Paese,tantiha svelatolasul suo matrimonio ormai finito e ha ammesso che non avrebbesposarsi. Ecco cosa ha confessato in tv la cantante. La celebre conduttrice di ‘Ok il prezzo è giusto’ tempo fa ha vuotato il sacco ai microfoni di Paola Perego, lasciandosi andare a delle dichiarazioni inaspettate sul sul matrimonio ormai finito. Iva--AltranotiziaDifatti Ivaè stata sposata con l’ex marito Antonio Ansoldi dal 1967 fino al 1985, da cui ha anche avuto una bellissima figlia, Michela. Ma perché non avrebbe? Iva, la confessione sull’ex marito Iva ...

Advertising

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - pietroraffa : Iva Zanicchi:'Quanto sei alta!' #DrusillaFoer:'Più di te!”. Iva Zanicchi:'Hai anche altre cose più di me!'. Dru… - stanzaselvaggia : Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il nooo di Amadeus ha realizzato di aver detto… - tuttopuntotv : Iva Zanicchi chiarisce: “Con Drusilla solo un equivoco” #Sanremo2022 #DrusillaFoer - cosamuovelecose : Per come state votando demmerda, per me sul podio possono andarci Gianni Morandi, IVA Zanicchi e Massimo Ranieri. Cia' #Sanremo2022 -