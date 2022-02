Il tettuccio apribile della Apple Car potrebbe avere trasparenza regolabile (Di sabato 5 febbraio 2022) Giungono novità su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche innovative della Apple Car. Stando ad un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino, il tettuccio apribile della vettura dovrebbe avere un’importante innovazione. Infatti l’azienda statunitense starebbe mettendo a punto una trasparenza regolabile dal conducente. Dunque, continuano ad emergere rumors relativi a diverse tecnologie che potrebbero Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Giungono novità su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche innovativeCar. Stando ad un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino, ilvettura dovrebbeun’importante innovazione. Infatti l’azienda statunitense starebbe mettendo a punto unadal conducente. Dunque, continuano ad emergere rumors relativi a diverse tecnologie chero

Ultime Notizie dalla rete : tettuccio apribile Brevetto Apple per un tettuccio che passa da trasparente ad oscurato Presso il Patent and Trademark Office statunitense è stato individuato un brevetto di Apple per il tettuccio apribile di una vettura. Tra le peculiarità del tettuccio che forse vedremo sulla futura Apple Car, un vetro con opacità variabile che permette di regolare la trasparenza e dunque la luce in ...

Subaru Forester 2022: già disponibile nei concessionari da 37.750 Euro ... le protezione specifiche per i paraurti con dettagli Orange, i sedili in tessuto idrorepellente, i tappetini e la vasca baule waterproof e il tettuccio in cristallo apribile elettricamente. Al top ...

Apple Car: avrà un tetto apribile smart? Punto Informatico Apple Car potrebbe avere un tetto aprile smart Un nuovo brevetto relativo alla futura Apple Car dell’OEM di Cupertino suggerisce che questa potrebbe disporre di un tetto avente tecnologia smart. Il nuovo brevetto di Apple rivela la tecnologia del ...

