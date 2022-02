Il piccolo Ryan e l'incubo Alfredino. Disperata corsa contro il tempo (Di sabato 5 febbraio 2022) La Disperata corsa contro il tempo dei soccorsi è seguita in diretta da tutto il mondo: il bambino di 5 anni è caduto martedì in un pozzo a 32 metri di profondità Leggi su quotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Laildei soccorsi è seguita in diretta da tutto il mondo: il bambino di 5 anni è caduto martedì in un pozzo a 32 metri di profondità

Advertising

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - Avvenire_Nei : Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan - Stupormundi66 : @BimbiMeb ma il piccolo Ryan? L'hanno salvato? - cesarebrogi1 : Marocco, si continua a scavare per salvare il piccolo Ryan - patriziacpepe1 : RT @Avvenire_Nei: Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan -