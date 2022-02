Il circo dei bonus, le truffe e l’evasione fiscale. Come difendersi (Di sabato 5 febbraio 2022) Molti buoi sono scappati e un buon numero non tornerà mai più nella stalla. Metafora da cow-boy per rappresentare un dato sconfortante emerso in questi ultimi giorni: il circo dei bonus (dal 110% fino ai ristori Covid) ha innescato una serie di truffe miliardarie che per buona metà sono ormai irrecuperabili. Almeno due miliardi, dei quattro individuati Come probabile frutto di frodi, sono stati incassati. Quindi finiti in fumo. Per bloccare questa deriva truffaldina dell’utilizzo dei bonus definiti negli ultimi due anni di pandemia il governo ha disposto che dal 7 febbraio, i crediti maturati col Superbonus e con gli altri bonus edilizi siano cedibili una sola volta, sia nella modalità di cessione da parte del committente sia da parte dell’impresa nel caso in cui il ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Molti buoi sono scappati e un buon numero non tornerà mai più nella stalla. Metafora da cow-boy per rappresentare un dato sconfortante emerso in questi ultimi giorni: ildei(dal 110% fino ai ristori Covid) ha innescato una serie dimiliardarie che per buona metà sono ormai irrecuperabili. Almeno due miliardi, dei quattro individuatiprobabile frutto di frodi, sono stati incassati. Quindi finiti in fumo. Per bloccare questa deriva truffaldina dell’utilizzo deidefiniti negli ultimi due anni di pandemia il governo ha disposto che dal 7 febbraio, i crediti maturati col Supere con gli altriedilizi siano cedibili una sola volta, sia nella modalità di cessione da parte del committente sia da parte dell’impresa nel caso in cui il ...

