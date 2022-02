Forte scossa di terremoto in Italia poco fa. Numerose segnalazioni, zone colpite (Di sabato 5 febbraio 2022) Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, sabato 5 febbraio, con epicentro a Santa Venerina, comune della città metropolitana di Catania. La scossa di terremoto, secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto magnitudo 3,3 ed è stata registrata alle ore 08:23:59 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione: molti i messaggi affidati ai social, con persone che questa mattina si sono svegliate con la scossa. "Svegliarsi col terremoto" scrive qualcuno. "Il terremoto ora a Catania", si legge su Twitter. Dai primi rilievi il sisma è stato avvertito chiaramente nei comuni di Acireale, Aci ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 febbraio 2022) Unadiè stata registrata questa mattina, sabato 5 febbraio, con epicentro a Santa Venerina, comune della città metropolitana di Catania. Ladi, secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto magnitudo 3,3 ed è stata registrata alle ore 08:23:59 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 a una profondità di 10 chilometri. Ilè stato avvertito dalla popolazione: molti i messaggi affidati ai social, con persone che questa mattina si sono svegliate con la. "Svegliarsi col" scrive qualcuno. "Ilora a Catania", si legge su Twitter. Dai primi rilievi il sisma è stato avvertito chiaramente nei comuni di Acireale, Aci ...

