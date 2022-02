È morto Rayan | il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo | i soccorritori erano riusciti ad estrarlo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta Il piccolo, ildi cinquein unnel nord del Marocco: è. Lo si apprende da una nota ufficiale dell’ufficio del protocollo del re del Marocco. Il re Mohammed VI ha telefonato ai genitori per porgere le proprie condoglianze. Ia portare il piccolofuori dal, dove eramartedì scorso. Lunghe ed estenuanti le operazioni di salvataggio. Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da unstrettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, il piccino ha lottato per rimanere vivo. Mentre l’intero Marocco, ma anche il resto del mondo, seguiva in diretta ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - luki82781505 : RT @Italia24com2: #Rayan Il piccolo in Marocco è morto - michelaeffe : RT @MediasetTgcom24: Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco -

