Dalla Colombia: "Ospina: è scontro con il tecnico. È pronto a dire addio" (Di sabato 5 febbraio 2022) Soltanto nella giornata di ieri l'estremo difensore del Napoli, David Ospina, ha completato la seduta di allenamento per intero. Alcuni problemi legati a un'intossicazione ne hanno rallentato il suo ritorno Dalla Colombia, dove le cose con le Nazionale non vanno nel migliore dei modi. Le ultime due sconfitte contro Perù e Argentina hanno rimesso tutto in discussione, compreso l'operato del Ct Reinaldo Rueda, che sta guidando la Colombia nel cammino verso il Qatar che, a questo punto, si complica. Colombia's goalkeeper David Ospina controls the ball during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 between Colombia and Brazil at the Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, on October 10, 2021.

