Covid, famiglia sterminata in provincia di Enna. Nessuno era vaccinato. Una nipote: “Avevamo paura” (Di sabato 5 febbraio 2022) “È per la quinta volta che ci troviamo in questa chiesa per celebrare i funerali di appartenenti ad una stessa famiglia”. Ha iniziato così la sua omelia don Osvaldo Brugnone, il giovane parroco della chiesa madre di Pietraperzia (Enna) che ha celebrato oggi i funerali di Concetta Mancuso, 52 anni e della madre Vincenza Fontanella, 78 anni morte col Covid: le ultime due vittime di una famiglia di sei persone sterminata dal virus. ” Siamo tutti sconvolti, arrabbiati, addolorati ” ha aggiunto il parroco. Abitavano tutti in un raggio di pochi metri e Nessuno di loro era vaccinato. A morire due coniugi e tre figli (un uomo e due donne). La sesta vittima è la suocera novantunenne di una delle due donne morte. “Ci hanno etichettati come no vax – dice Noemi, 25 anni figlia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “È per la quinta volta che ci troviamo in questa chiesa per celebrare i funerali di appartenenti ad una stessa”. Ha iniziato così la sua omelia don Osvaldo Brugnone, il giovane parroco della chiesa madre di Pietraperzia () che ha celebrato oggi i funerali di Concetta Mancuso, 52 anni e della madre Vincenza Fontanella, 78 anni morte col: le ultime due vittime di unadi sei personedal virus. ” Siamo tutti sconvolti, arrabbiati, addolorati ” ha aggiunto il parroco. Abitavano tutti in un raggio di pochi metri edi loro era. A morire due coniugi e tre figli (un uomo e due donne). La sesta vittima è la suocera novantunenne di una delle due donne morte. “Ci hanno etichettati come no vax – dice Noemi, 25 anni figlia ...

