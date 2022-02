Advertising

Gazzetta_it : #Ciclismo #Bernal lascia la terapia intensiva: il #colombiano continua a migliorare - infoitsport : Ineos Grenadiers, Egan Bernal lascia il reparto di terapia intensiva - SpazioCiclismo : Continuano le buone notizie per Egan Bernal, che compie un importante passo in avanti verso le dimissioni dall'ospe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernal lascia

Il campione si vede anche nel momento di grande difficoltà. In gara come nella vita. Egancontinua il suo processo di guarigione dopo il pauroso incidente che lo ha visto coinvolto lunedì 24 gennaio. L'ultimo vincitore del Giro d'Italia è andato a sbattere contro un pullman fermo. ...Adessosarà atteso da almeno 72 ore in terapia intensiva dopo le quali sarà più chiara l'evoluzione di un quadro clinico che a livello sportivo nonpresagire nulla di positivo in vista ..."Andiamo avanti con il paziente in tutti i suoi processi di guarigione, fiduciosi in un rapido miglioramento" (Sky Sport) Ciclismo Bernal operato: il colombiano rimane in terapia intensiva 25/01/2022 ...Egan Bernal, attraverso un post affidato ai suoi profili social, ha voluto ringraziare i medici che lo hanno seguito nei momenti successivi all'incidente ...