Bendtner | “Mi serviva adrenalina In una sera ho quasi perso 400mila sterline”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bendtner serviva

Commenta per primo A tutto Nicklas. L'ex attaccante della Juventus si è raccontato ai microfoni della BBC svelando i momenti ... non riuscivo a trovare l'adrenalina che mi, quella che ...Commenta per primo A tutto Nicklas. L'ex attaccante della Juventus si è raccontato ai microfoni della BBC svelando i momenti ... non riuscivo a trovare l'adrenalina che mi, quella che ...Gli eccessi fuori dal campo di Nicklas Bendtner sono cosa nota ... non riuscivo a trovare l'adrenalina che mi serviva, quella che solo giocare davanti a 60mila persone può darti. Non c'era nulla di ...Era l'estate del 2014, quando Nicklas Bendtner tentò, tramite un intermediario, di offrirsi al Napoli. Il centravanti danese, in scadenza di contratto con l'Arsenal, cercava una nuova avventura in ...