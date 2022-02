Atalanta | Djimsiti | «Vogliamo essere protagonisti in campionato»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il difensore dell’Berat, intervistato da L’Eco di Bergamo, suona la carica. Al Gewiss Stadium arriva il Cagliari Berat, difensore dell’, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo: Le sue parole sule sulla sfida al Cagliari: «ine migliorare la nostra classifica. Domani massima attenzione con il Cagliari. Sarà una sfida tosta anche senza Joao Pedro? Lovato? Giusto che sia partito per fare esperienza. Entrare nel nostro scacchiere difensivo non era facile per adattamento e spazio, aveva bisogno di tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Djimsiti traccia la linea per il futuro ?? - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Atalanta, Djimsiti verso il Cagliari: “Vogliamo migliorare la classifica” ?? S… - CentotrentunoC : #AtalantaCagliari ? Così il difensore nerazzurro Berat #Djimsiti sulla gara del Gewiss Stadium e sul suo ex compa… - tuttoatalanta : Djimsiti: 'Febbraio mese cruciale, quest'Atalanta può arrivare lontano. Scalvini ha un grande futuro...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Djimsiti

Tramite Bergamo TV , il difensore dell'Beratha rilasciato qualche dichiarazione in vista della sfida casalinga contro il Cagliari. Le parole di'Penso che possiamo migliorare la nostra classifica, perché abbiamo ...L'di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la sosta dovuta agli impegni internazionali, i ... In difesa si rivede Toloi, con Palomino eche andranno a completare il reparto davanti a ...Il difensore centrale nerazzurro, Berat Djimsiti, si è espresso ai microfoni de L’Eco di Bergamo, in merito alla stagione condotta dall’Atalanta di Gasperini. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.In quattro per tre maglie in difesa, con Toloi, Palomino e Djimsiti leggermente avanti su Demiral. La probabile formazione – Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti/Demiral; Zappacosta/Hateboer, de Roon, ...