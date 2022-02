Al via la finale di Sanremo: Mahmood e Blanco favoriti per la vittoria (Di sabato 5 febbraio 2022) Il super ospite canoro della serata è Marco Mengoni. Massima allerta per una manifestazione no vax non autorizzata nei pressi del teatro Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Il super ospite canoro della serata è Marco Mengoni. Massima allerta per una manifestazione no vax non autorizzata nei pressi del teatro

Advertising

Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Sabrina Ferilli, co-conduttrice della finale di #Sanremo2022, scherza: 'Faremo corsi di sopravvivenz… - borghi_claudio : @VittoriaRomana_ @LNZHOPGOD Noi eravamo in campo con una possibilità su 100. Però c'eravamo. E non è poco. L'abbiam… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: La serata finale al via con la banda della Guardia di Finanza che suona l'inno di Mameli #ANSA #Sanremo2022 - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: La serata finale al via con la banda della Guardia di Finanza che suona l'inno di Mameli #ANSA #Sanremo2022 - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: SANREMO 2022 | Sabrina Ferilli, co-conduttrice della finale di #Sanremo2022, scherza: 'Faremo corsi di sopravvivenza per… -