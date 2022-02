Acampora | “Abbiamo pagato emotivamente il gol annullato in avvio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I problemi fisici che non gli hanno dato tregua negli ultimi giorni non gli hanno consentito di mettere in campo la miglior prestazione. Gennaroha analizzato il pari contro il Parma ai microfoni di Ottochannel: Condizione – “Non ero al meglio, ho vissuto una settimana non facile ma per fortuna sono riuscito ad effettuare qualche allenamento con la squadra e a giocare” Gol– “La prestazione meno felice è stata quella della settimana corsa, in questo caso inveceun po’ il golin. Avevamo di fronte una squadra molto valida, in fin dei conti sono contento di comegiocato”. Var – “Non ci si abitua ancora al Var,festeggiato troppo presto perché la ...