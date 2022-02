Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 17:15 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE OSTIENSE E DIRAMAZIONE Roma SUD SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO, NEI DUE CASI IN USCITA CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A1 FIRENZE Roma, SIAMO A ORTE RIENTRIAMO NELLA CAPITALE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA FLAMINIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO, NEI DUE CASI IN USCITA CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE, UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A1 FIRENZE, SIAMO A ORTE RIENTRIAMO NELLA CAPITALE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA FLAMINIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Il mega raduno no vax alle porte di Roma non si fa: il prefetto lo vieta. Ma i negazionisti del covid non mollano Il maxi raduno dei no vax ai pratoni del Vivaro, alle porte di Roma, dal 10 al 13 febbraio, non si terrà. Il prefetto Matteo Piantedosi, nell'ultima riunione del ...le ragioni sanitarie e di viabilità. ...

E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche alla viabilità Ecco le modifiche alla viabilità: 'Lo svincolo di Ripabianca sarà chiuso in uscita per chi viaggia ... mentre lo svincolo di Ponte Pattoli sarà chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Roma da ...

