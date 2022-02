Tudor se la prende con Roberto Mancini | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida alla Juventus, non sono mancate alcune stoccate ada parte di Igor, il quale si è apertamente schierato a favore del suo calciatore Gianluca Caprari. Queste le sue parole: “Gianluca avrebbe meritato la convocazione in Nazionale, ha spaccato in queste ultime quattro partite. Ho visto che il premio della Lega Serie A è andato a Raspadori che però ha fatto il 50% di Caprari. Lui è stato per distacco il miglior calciatore del nostro campionato da inizio 2022.CaprariL’AIC l’ha capito, mentrenon l’ha capito o ha fatto altre scelte. Ma chi se ne frega. Gianluca ha fatto tanti sacrifici per arrivare fino a qua e io al posto suo sarei molto più contento per questo“.