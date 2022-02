Studenti d’Italia in rivolta: “No alla maturità con due prove scritte” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Studenti in piazza in tutta Italia contro il ritorno alla maturità pre-covid con le due prove scritte e l’orale. “Non si tiene conto delle difficoltà degli ultimi anni, un esame privo di senso – denunciano gli Studenti – Il ministro continua a non convocarci per prendere le decisioni, per questo siamo disposti a mobilitarci finché questo non avverrà”. “Una proposta che se confermata, fa ben capire che il ministro non ha idea di ciò che è successo nelle scuole negli ultimi anni e qual è la situazione ora – dichiara Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli Studenti – Non vengono considerate le difficoltà didattiche, dell’apprendimento ed emotive vissute”. “Non riteniamo che il percorso degli Studenti si possa valutare attraverso questa ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)in piazza in tutta Italia contro il ritornopre-covid con le duee l’orale. “Non si tiene conto delle difficoltà degli ultimi anni, un esame privo di senso – denunciano gli– Il ministro continua a non convocarci per prendere le decisioni, per questo siamo disposti a mobilitarci finché questo non avverrà”. “Una proposta che se confermata, fa ben capire che il ministro non ha idea di ciò che è successo nelle scuole negli ultimi anni e qual è la situazione ora – dichiara Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli– Non vengono considerate le difficoltà didattiche, dell’apprendimento ed emotive vissute”. “Non riteniamo che il percorso deglisi possa valutare attraverso questa ...

Genny58029278 : RT @Simo_Cardellini: Fratelli d'Italia difende la Polizia che ha picchiato gli studenti. Non avevamo bisogno di altre prove per schifarvi… - 76Celisa : RT @EleonoraCamilli: Nelle nostre scuole 2 studenti 'stranieri' su 3 sono nati in Italia. Il dato sale all'81% nella scuola d'infanzia Il… - FrancescoTedes2 : RT @EleonoraCamilli: Nelle nostre scuole 2 studenti 'stranieri' su 3 sono nati in Italia. Il dato sale all'81% nella scuola d'infanzia Il… - quiperipolitici : Sia chiaro che gli studenti inascoltati finiranno dritti nelle braccia dei fratellini d'Italia come già successo co… - solaunaparola : RT @BettaPiccolotti: La riforma fiscale favorisce i redditi medio-bassi. A Torino non ci sono state cariche contro gli studenti, e comunqu… -