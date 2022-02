Sanremo 2022: la rosa dei possibili vincitori va restringendosi sempre di più, quanto conta ancora il parere critico? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una volta in quel di Sanremo (parliamo degli inizi degli anni ’90), pesava molto il voto della stampa specializzata – la cosiddetta ‘critica’ – che, nel bene o nel male, in virtù dell’assidua militanza nell’ambiente musicale, per la maggior parte delle volte riusciva da subito ad intercettare quello che poi sarebbe stato il gradimento ‘nazionalpopolare’ rispetto ad una singola canzone. Poi, con il varo dell’accogliente salone sito sopra il Teatro Ariston, la grande disponibilità di postazioni, ha allargato la presenza dei media, come è giusto che sia, ospitando quindi anche i critici televisivi, i cronisti di gossip, e quanti addetti al ‘colore’, dando così la possibilità a giornali e riviste, di raccontare il Festival a 360°. Questo però ha finito per relegare la figura del critico musicale, oggi ormai sovrastato da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una volta in quel di(parliamo degli inizi degli anni ’90), pesava molto il voto della stampa specializzata – la cosiddetta ‘critica’ – che, nel bene o nel male, in virtù dell’assidua militanza nell’ambiente musicale, per la maggior parte delle volte riusciva da subito ad intercettare quello che poi sarebbe stato il gradimento ‘nazionalpopolare’ rispetto ad una singola canzone. Poi, con il varo dell’accogliente salone sito sopra il Teatro Ariston, la grande disponibilità di postazioni, ha allargato la presenza dei media, come è giusto che sia, ospitando quindi anche i critici televisivi, i cronisti di gossip, e quanti addetti al ‘colore’, dando così latà a giornali e riviste, di racre il Festival a 360°. Questo però ha finito per relegare la figura delmusicale, oggi ormai sovrastato da ...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - nargillos : @__Fabiana___ ho visto qui - multiradio_mc : SANREMO CORNER – I momenti IN & OUT della ‘terza serata’ del Festival della Canzone Italiana. A cura di Lisa Machel… -