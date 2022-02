Sanremo 2022, Jovanotti sorprende e commuove l’Ariston. La poesia di Mariangela Gualtieri e il saluto agli studenti: “Anni duri per le scuole” (Di sabato 5 febbraio 2022) Invocato invano per due edizioni, alla fine Lorenzo Jovanotti ha ‘ceduto’ e per l’amico Amadeus è arrivato al Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale lo ha infatti accolto come un “super-amico” più che come un ospite. Jovanotti, che secondo la moderna grammatica del festival è un superospite. “Noi eravamo giovani, ragazzini: c’ero io, tu, Fiorello, Gerry Scotti, Linus, gli 883, Nicolò Savino, Leonardo Pieraccioni etc. i ragazzi di via Massena, dove c’era Radio Deejay”, ha esordito Jovanotti. Amadeus: “Tu in questi Anni, me lo ricordo da quando facevi 1,2, 3 Jovanotti, hai fatto successi, canzoni, hai fatto ballare milioni di persone e ancora continui, concerti, spettacoli. Il brano ‘La primavera’ è il più suonato in tutte le radio. Hai fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Invocato invano per due edizioni, alla fine Lorenzoha ‘ceduto’ e per l’amico Amadeus è arrivato al Festival di. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale lo ha infatti accolto come un “super-amico” più che come un ospite., che secondo la moderna grammatica del festival è un superospite. “Noi eravamo giovani, ragazzini: c’ero io, tu, Fiorello, Gerry Scotti, Linus, gli 883, Nicolò Savino, Leonardo Pieraccioni etc. i ragazzi di via Massena, dove c’era Radio Deejay”, ha esordito. Amadeus: “Tu in questi, me lo ricordo da quando facevi 1,2, 3, hai fatto successi, canzoni, hai fatto ballare milioni di persone e ancora continui, concerti, spettacoli. Il brano ‘La primavera’ è il più suonato in tutte le radio. Hai fatto ...

