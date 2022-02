Revisione dei veicoli pesanti: scenario critico (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Conftrasporto informa che, nel corso di un incontro con il Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Dr. Mauro Bonaretti e con il Direttore Generale della Motorizzazione, Dr. Pasquale d’Anzi del MIMS – Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sul tema critico delle revisioni dei veicoli industriali, è stato comunicato che è in corso l’adozione di provvedimenti che dovrebbero permettere un “primo sblocco” della situazione, che ha raggiunto, ormai, livelli più che “insostenibili” al punto che in alcuni territori si è verificato il blocco delle prenotazioni e all’impossibilità di effettuare revisioni “fuori sede”, come previsto dalla Legge 870/1986. Nello specifico: – che entro il mese di febbraio verrà emanato il Decreto Dirigenziale sugli esami degli Ispettori autorizzati, ovvero quelle figure previste dal DM 214/2017, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Conftrasporto informa che, nel corso di un incontro con il Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Dr. Mauro Bonaretti e con il Direttore Generale della Motorizzazione, Dr. Pasquale d’Anzi del MIMS – Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sul temadelle revisioni deiindustriali, è stato comunicato che è in corso l’adozione di provvedimenti che dovrebbero permettere un “primo sblocco” della situazione, che ha raggiunto, ormai, livelli più che “insostenibili” al punto che in alcuni territori si è verificato il blocco delle prenotazioni e all’impossibilità di effettuare revisioni “fuori sede”, come previsto dalla Legge 870/1986. Nello specifico: – che entro il mese di febbraio verrà emanato il Decreto Dirigenziale sugli esami degli Ispettori autorizzati, ovvero quelle figure previste dal DM 214/2017, ...

Ultime Notizie dalla rete : Revisione dei Incontro Franco - Lindner al Mef: "Colloquio su quadro macroeconomico e Pnrr" Il dialogo ha anche toccato i temi dei costi e degli approvvigionamenti dell'energia, della revisione della governance economica europea e dell'Unione Bancaria". Il ministro Franco ha fatto gli ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 febbraio: 99.522 nuovi casi, i morti sono 433 ...che 'il totale dei casi positivi è stato ridotto di 19 casi a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 18 test positivi rimossi dopo revisione dei casi'; ...

Revisione dei veicoli pesanti: scenario critico PneusNews.it Riparte il Sei Nazioni, l’Italia prova a risorgere “Importante per loro sarà giocare dei buoni quaranta minuti ... esiste la possibilità di una revisione del regolamento e l’arrivo della retrocessione”. Giudizi duri e impietose osservazioni, in tinta ...

Jesi, Polizia Locale sempre più high tech: tutte le attività digitalizzate Sempre per quanto attiene la sicurezza stradale, il dispositivo assicura il controllo, sempre tramite tablet, di patente di guida, assicurazione e revisione del veicolo ... più puntuale le varie ...

