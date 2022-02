(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo sviluppatore rareranger haun nuovo aggiornamento per i dispositivi Android dicon la nuova versione 3.4.è un applicazione utile per PS4, per dispositivi android, che vi permette di creare un server http e inviare l’exploit pOOBs4 sul firmware 9.00. Dopo che l’exploit è stato caricato, il payload GoldHen viene inviato automaticamente. Inoltre è possibile “iniettare” payload personalizzati e offre un opzione per montare l’immagine exploit utilizzando il telefono come unità USB Installazione Scarica l’ultimo apk ( https://github.com/rareranger//releases/ ) Installalo sul tuo dispositivo Android Collega il tuo dispositivo Android e PS4 allo stesso WiFi Fai clic su “Avvia server” e inserisci l’indirizzo scritto sopra il pulsante, sul browser della tua PS4 per eseguire ...

Advertising

TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato PS4 Hamachi v0.2.2 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato ps4jbandroid v3.4 - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4 Hamachi v0.2.2 - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato ps4jbandroid v3.4 - BiteYourConsole : [Scena PS4] Rilasciato 4PT PS4 Package Manager v2.35 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

... Dying Light 2 Stay Human è finalmente disponibile da oggi in tutto il mondo per Xbox One , Xbox Series X/S ,, PS5 e PC . Per celebrare l'uscita del nuovo titolo è statoun trailer ...Dying Light 2 Stay Human è disponibile da oggi su PC (Steam, EGS),/PS5, Xbox One e Xbox series X/S. Dopo 7 anni di produzione, Techland hala sua ultima, grande produzione incentrata sulle meccaniche del parkour e del combattimento, ricca di attività ...Il gioco uscirà prima che l'accordo sia completato e i contratti esistenti con PlayStation significano che almeno il prossimo COD principale in uscita nel 2023 dovrebbe apparire anche su PS4 e PS5 ...Dying Light 2 Stay Human è disponibile da oggi su PC (Steam, EGS), PS4/PS5, Xbox One e Xbox series X/S. Dopo 7 anni di produzione, Techland ha rilasciato la sua ultima, grande produzione incentrata ...