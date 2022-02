Porsche - Non solo elettrico | la Cayman GT4 RS corre con l' e-fuel

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lacontinua a puntare sui carburanti sintetici implementando questa soluzione nel motorsport, e in particolare sullaGT4 RS, al debutto europeo nella cornice del GP Ice Race a Zell Am See. La nuova versione estrema della biposto a motore centrale da 500 CV è stata infatti alimentata con lo stesso carburante ricavato da scarti alimentari già utilizzato nellaSupercup 2021: un'operazione che non ha rischiesto complesse modifiche meccaniche. E-per le corse nel 2022. La Casa tedesca, fortemente impegnata sul fronte dell'elettrificazione, sta investendo anche nella produzione di e-: lo scopo è di continuare a fornire un'alternativa all'sul mercato e, allo stesso tempo, contribuire a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2. Oltre ad utilizzare ...

Advertising

vincenzoturtur7 : RT @vincenzoturtur7: @JPImparato @alfa_romeo - abiraghi : @lapoelkann_ @Porsche @GEMBALLAGmbH @quattroruote @autosprint @AutoMese @CARmagazine @corriere_motori @rep_motori “… - VanniCallegaro : @Quirinale Sembrerebbe un discorso comunista il mio ma questo discorso andrebbe fatto ai tanti 'imprenditori' che c… - 56Factory : RT @NotessRenting: Il cosiddetto “model year 2022” introduce diversi aggiornamenti tecnologici e all’efficienza del motore elettrico, che i… - DottorRent : RT @NotessRenting: Il cosiddetto “model year 2022” introduce diversi aggiornamenti tecnologici e all’efficienza del motore elettrico, che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Non

Quattroruote

Ma questa voltaforseè stata completamente trasparente. O meglio, il record, raccontato così,ci dice tutta la verità , ma solo una parte.sappiamo infatti quante ore abbia ..."Sono macchine eccellenti, ho appena visto la SF90, solo chemi è mai piaciuto avere a che fare ... Leno sarebbe stato molto soddisfatto del trattamento ricevuto da McLaren e da, ...Al debutto nel GP Ice Race di Zell Am See, la biposto da 500 CV è stata alimentata con carburante sintetico: una soluzione che la Casa tedesca vede nel suo futuro, per il motorsport e non solo ...La sportiva elettrica di Zuffenhausen è pronta al debutto in pista all’apertura di stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E a Diriyah ...