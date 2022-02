Non solo Mattarella al Colle: quel piano segreto per il 2023 (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Salvatore Di Bartolo È un torrido pomeriggio del luglio 2020, e a Palermo l’aria è quasi irrespirabile. Il Paese è da poco uscito dalla devastante prima ondata della pandemia da Covid-19, e la stampa decanta il fantomatico “modello Italia”, imitatissimo in tutto il mondo, l’unico ad aver messo alle corde il terribile virus di Wuhan. Il Presidente del Consiglio è Giuseppe Conte, e la bestia social orchestrata dall’allora potentissimo portavoce Rocco Casalino acclama la grandezza del “Churchill italiano” per aver strappato nel vertice Ue di Bruxelles sul Recovery fund un accordo senza precedenti che assegna al nostro Paese ben 209 miliardi di euro per la ripartenza post-pandemica. Roberto Speranza lavora al suo Perché guariremo – Dai giorni più duri a una nuova idea di salute, il libro mai uscito che avrebbe dovuto celebrare la gestione della pandemia operata dal ministro della ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Salvatore Di Bartolo È un torrido pomeriggio del luglio 2020, e a Palermo l’aria è quasi irrespirabile. Il Paese è da poco uscito dalla devastante prima ondata della pandemia da Covid-19, e la stampa decanta il fantomatico “modello Italia”, imitatissimo in tutto il mondo, l’unico ad aver messo alle corde il terribile virus di Wuhan. Il Presidente del Consiglio è Giuseppe Conte, e la bestia social orchestrata dall’allora potentissimo portavoce Rocco Casalino acclama la grandezza del “Churchill italiano” per aver strappato nel vertice Ue di Bruxelles sul Recovery fund un accordo senza precedenti che assegna al nostro Paese ben 209 miliardi di euro per la ripartenza post-pandemica. Roberto Speranza lavora al suo Perché guariremo – Dai giorni più duri a una nuova idea di salute, il libro mai uscito che avrebbe dovuto celebrare la gestione della pandemia operata dal ministro della ...

