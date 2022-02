Nel cast del revival di Criminal Minds tornano Joe Mantegna ed altri cinque volti storici (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il cast del revival di Criminal Minds prende forma, nonostante la serie sia ancora in sviluppo, stando a quanto annunciato da CBSViacom negli ultimi giorni. A fare i primi nomi del cast del revival di Criminal Minds è Deadline, che annuncia sei volti storici della serie di ritorno per il nuovo format: secondo la testata, “previa chiusura dei loro accordi e delle loro disponibilità“, avrebbero accettato di far parte del progetto Joe Mantegna (interprete di David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Adam Rodriguez (Luke Alvez), AJ Cook (Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis) e Paget Brewster (Emily Prentiss). Si tratta decisamente di attori e attrici amatissimi dal pubblico che hanno fatto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildeldiprende forma, nonostante la serie sia ancora in sviluppo, stando a quanto annunciato da CBSViacom negli ultimi giorni. A fare i primi nomi deldeldiè Deadline, che annuncia seidella serie di ritorno per il nuovo format: secondo la testata, “previa chiusura dei loro accordi e delle loro disponibilità“, avrebbero accettato di far parte del progetto Joe(interprete di David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Adam Rodriguez (Luke Alvez), AJ Cook (Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis) e Paget Brewster (Emily Prentiss). Si tratta decisamente di attori e attrici amatissimi dal pubblico che hanno fatto ...

giopppi_ : Qualcuno dovrebbe studiare come Sanremo è riuscito a svecchiarsi per diventare fenomeno culturale di massa tra i gi… - Daniela_Caruso : #JamieDornan e #GalGadot nel cast del film #HeartofStone' - ilb4ttista : @gianmarcoprete sei nel cast? - eg0eccentrica : Comunque questo cast di Sanremo mi è così tanto entrato nel cuore - g_alo87 : RT @ivanburatti: Il problema è anche di chi accoglie in tv Bassetti come una superstar, un sex symbol, il professore con il camice sensuale… -