MotoAmerica, Petrucci in pista con Ducati. Arrivata la conferma ufficiale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Finalmente è ufficiale, Danilo Petrucci sarà in pista a tempo pieno in MotoAmerica con Ducati. Il nativo di Terni si appresta per una nuova avventura negli Stati Uniti d’America a pochi mesi dall’avventura alla Dakar. Il nostro connazionale ha rivelato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono felicissimo di tornare a correre con la Ducati e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le persone della Ducati che hanno reso possibile questo progetto. Ho parlato di questo progetto con Eraldo Ferracci al Circuit of The Americas l’anno scorso e con tutto il management a partire da Claudio Domenicali”. L’ex centauro del marchio di Borgo Panigale per il Motomondiale ha continuato dicendo: “Voglio continuare a divertirmi ed a guidare la mia moto. Ho scelto questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Finalmente è, Danilosarà ina tempo pieno incon. Il nativo di Terni si appresta per una nuova avventura negli Stati Uniti d’America a pochi mesi dall’avventura alla Dakar. Il nostro connazionale ha rivelato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono felicissimo di tornare a correre con lae vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le persone dellache hanno reso possibile questo progetto. Ho parlato di questo progetto con Eraldo Ferracci al Circuit of The Americas l’anno scorso e con tutto il management a partire da Claudio Domenicali”. L’ex centauro del marchio di Borgo Panigale per il Motomondiale ha continuato dicendo: “Voglio continuare a divertirmi ed a guidare la mia moto. Ho scelto questo ...

