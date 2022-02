Mattarella | altro che dignità | è un salva-stipendi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Zuppa di Porro. Peggio del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica ci sono solo i commenti dei giornali e i loro titoli da diabete. Berlusca palleggia sul cdx, e veneziani lo dustrugge. Grillo si incavola con Conte, forse. Gli effetti avversi dei vaccini per la Verità. Raid americano per dare una lustratina a Biden Casino Superbonus edilizio, Cdp e Poste non accettano più Facebook perde un botto in Borsa Sale o spread, ma non si dice, se non da Mf #rassegnastampa4feb L'articolo proviene da Nicola Porro.