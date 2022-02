Martina Neviani | la verità sulla prima figlia di Nek e Patrizia | “Non è il mio padre biologico”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)Imarisioè lamaggiore di Nek e della moglieVacondio. La coppia l’ha sempre presentata comenaturale, ma qualche anno fa hanno deciso di svelare laè nata da una precedente relazione di, e non èbiologica, 24 anni, oggi tra i suoi cognomi infatti ha voluto anche, ossia quello di Nek (all’anagrafe Filippo). I due sono genitori anche di Beatrice, nata nel 2012. «È una cosa che gli dovevo», ha raccontatoqualche tempo fa. «Abbiamo protettonel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto delnaturale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martina Neviani

Il Sussidiario.net

Chi è Nek: le canzoni più famose Filippo, in arte Nek, è nato a Sassuolo, in provincia di ... Patrizia è inoltre madre di, avuta dall'unione con un altro uomo. ", sin da giovane è ...Il cantante (Filippoall'anagrafe) ripercorre il terribile incidente del novembre 2020 nel ... è la sua bella famiglia: la moglie Patrizia Vacondio, la figlia grande di leie la loro '...Martina Imarisio Neviani è la figlia maggiore di Nek e della moglie Patrizia Vacondio. La coppia l’ha sempre presentata come figlia naturale, ma qualche anno fa hanno deciso di svelare la verità: ...Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 ...