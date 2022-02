Marte | Curiosity scava ancora e trova tracce di carbonio marziano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scoperti mix di isotopi di carbonio 12 e carbonio 13 causati da una possibile attività biologica Marte Curiosity scava ancora e trova tracce di carbonio marziano – curiosauro.itNonostante le molte domande e le poche risposte, il Rover Curiosity continua a scavare. Si ricercano tracce di vita sul Pianeta Rosso. Ma i processi di formazione di questo pianeta potrebbero essere stati diversi rispetto alla Terra in tutto e per tutto. Eppure sono state ritrovate prove di carbonio 12 e 13. Questo dato fa ben sperare per la vita su Marte… Sul PNAS pubblicata la ricerca che pone sul piatto tre ipotesi Marte ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scoperti mix di isotopi di12 e13 causati da una possibile attività biologicadi– curiosauro.itNonostante le molte domande e le poche risposte, il Rovercontinua are. Si ricercanodi vita sul Pianeta Rosso. Ma i processi di formazione di questo pianeta potrebbero essere stati diversi rispetto alla Terra in tutto e per tutto. Eppure sono state rite prove di12 e 13. Questo dato fa ben sperare per la vita su… Sul PNAS pubblicata la ricerca che pone sul piatto tre ipotesi...

