LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: buone indicazioni per gli azzurri, bene Kilde e gli austriaci, Odermatt non si espone (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.34 Brutta caduta per l’ucraino Kovbasnyuk! Fortunatamente si sono staccati gli sci e tutto è andato per il meglio. 6.33 Miglior tempo quest’oggi per Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha confermato le buone sensazioni della prima Prova, sciando con margine. Secondo l’austriaco Max Franz che ha corso per ottenere un pettorale per la gara di domenica. Terzo il canadese Thompson e quarto lo sloveno Hrobat, entrambi piuttosto sorprendenti. 6.31 Non c’è alcun crono rilevante fra gli ultimi atleti in pista. 6.29 2?68 di gap per il canadese Trevor Philp, ampiamente dietro anche il ceco Jan Zabystran. 6.27 Salto porta per il monegasco Alessandria: ventisettesima posizione. Lontanissimo l’irlandese Gower. 6.25 Oltre i due secondi il ritardo di Luca Aerni. Anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.34 Brutta caduta per l’ucraino Kovbasnyuk! Fortunatamente si sono staccati gli sci e tutto è andato per il meglio. 6.33 Miglior tempo quest’oggi per Aleksander Aamodt: il norvegese ha confermato lesensazioni della prima, sciando con margine. Secondo l’austriaco Max Franz che ha corso per ottenere un pettorale per la gara di domenica. Terzo il canadese Thompson e quarto lo sloveno Hrobat, entrambi piuttosto sorprendenti. 6.31 Non c’è alcun crono rilevante fra gli ultimi atleti in pista. 6.29 2?68 di gap per il canadese Trevor Philp, ampiamente dietro anche il ceco Jan Zabystran. 6.27 Salto porta per il monegasco Alessandria: ventisettesima posizione. Lontanissimo l’irlandese Gower. 6.25 Oltre i due secondi il ritardo di Luca Aerni. Anche ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 4 febbraio in DIRETTA: Paris risale nello sci tra poco Italia-Repubblica Ceca di curlin… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Baumann primo davanti a Mayer Odermatt si nasconde -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: comincia la seconda prova! - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: partenza spostata di un’ora per il vento - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Paris deve provare a salire di colpi - #alpino… -