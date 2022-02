LIVE Atletica | World Indoor Berlino 2022 in DIRETTA | alle 18 15 tocca a Marcell Jacobs!

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA che ora tornaJacobs? – Gli avversari diJacobs aBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ISTAFdi, meeting che si inserisce nelTourdileggera. E’ il giorno che tutti gli italiani aspettavano:Jacobs, bi-campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, torna in pista dai Giochi Olimpici giapponesi e si rimette in carreggiata. Sarà interessante vedere il 27enne di Desenzano sul Garda nei 60 metri, specialità nella quale si è laureato campione europeolo scorso anno a Torun ...