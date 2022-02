L' anticiclone si abbatterà sull' Italia | arriva la pioggia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma per le prossime ore pioviggine sparsae regioni centrali tirreniche, seguita da un miglioramento: nella giornata di sabato il ...

Ultime Notizie dalla rete : anticiclone abbatterà

... addirittura fino a 20/21°C, registrate al Nord per la Candelora (2 febbraio), hanno fatto sognare ad alcuni una Primavera anticipata, ma attenzione, non è detto che questo sia undi fine ...Il maltempo torna protagonista sull'Italia Dopo una sequela di giorni in cui le condizioni meteo sono risultate generalmente stabili sulla nostra Penisola a causa della risalita dell'...