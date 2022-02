Irama al Festival di Sanremo 2022: “Con Ovunque Sarai riparto dagli elementi che ci tengono in vita” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Irama è tra i 25 artisti in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi torna sul palco del Teatro Ariston dopo lo scorso anno quando, causa covid, non ha potuto esibirsi live. Il brano che l’artista porta in gara quest’anno si chiama “Ovunque Sarai”, una ballad intima e riservata piena d’amore e desiderio, con parole rivolte a chi non è più con noi. Il brano anticipa l’uscita di “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il nuovo album di inediti di Irama. Irama parla di “Ovunque Sarai“ “Ovunque Sarai è pura verità, è primitiva, è ancestrale…. ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022)è tra i 25 artisti in gara alla settantaduesima edizione deldi. L’artista reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi torna sul palco del Teatro Ariston dopo lo scorso anno quando, causa covid, non ha potuto esibirsi live. Il brano che l’artista porta in gara quest’anno si chiama “”, una ballad intima e riservata piena d’amore e desiderio, con parole rivolte a chi non è più con noi. Il brano anticipa l’uscita di “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il nuovo album di inediti diparla di ““ “è pura verità, è primitiva, è ancestrale…. ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È ...

