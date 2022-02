Il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus: “Commosso dall’omaggio al Festival sulle note di Mina” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus per ringraziarlo dell’omaggio che gli è stato riservato giovedì, in apertura della terza serata dell’edizione 72 del Festival di Sanremo. A sorpresa, durante la conferenza stampa mattutina del 4 febbraio, il conduttore è stato raggiunto da una telefonata dal Quirinale: per questo si è allontanato qualche minuto dal tavolo dell’incontro, per poi comunicare poco dopo di aver avuto una breve e affettuosa conversazione telefonica col Capo dello Stato. Il Presidente Mattarella ha chiamato Amadeus per congratularsi per il successo del Festival, ma soprattutto per esprimere riconoscenza per l’omaggio che il conduttore ha voluto riservargli nel giorno del suo giuramento per il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilhaper ringraziarlo dell’omaggio che gli è stato riservato giovedì, in apertura della terza serata dell’edizione 72 deldi Sanremo. A sorpresa, durante la conferenza stampa mattutina del 4 febbraio, il conduttore è stato raggiunto da una telefonata dal Quirinale: per questo si è allontanato qualche minuto dal tavolo dell’incontro, per poi comunicare poco dopo di aver avuto una breve e affettuosa conversazione telefonica col Capo dello Stato. Ilhaper congratularsi per il successo del, ma soprattutto per esprimere riconoscenza per l’omaggio che il conduttore ha voluto riservargli nel giorno del suo giuramento per il ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, Dav… - Quirinale : 3 Febbraio 2022 Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ???? - matteorenzi : Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia - AlexEsse6 : RT @Lisa90135765: Ma visto che il concetto espresso dal Presidente Mattarella sembra essere lo stesso, non si poteva eleggere lui allora ch… - Q202053113462 : RT @Anna2Ary: Mi pare che non si stia ponendo la dovuta attenzione alle parole del presidente Mattarella: 'Poteri economici sovranazionali… -