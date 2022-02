Il piccolo Ryan giù nel pozzo a cinque anni | il Marocco rivive Vermicino

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Non c'erano le microtelecamere, nel 1981. Non lo abbiamo visto, ilAlfredino (foto, sotto, a destra di), rcchiato nella sua prigione a 60 metri di profondità, non abbiamo visto i suoi ...

Che il, cinque anni, precipitato mentre giocava in un pozzo largo 30 centimetri e incastrato a 32 metri di profondità, a un passo da casa, possa uscirne vivo. La protezione civile ...Ilè caduto mentre giocava, in campagna. E ora, 5 anni, è prigioniero di una cisterna profonda sessanta volte la sua altezza. Il dramma, avvenuto a Tamrut, piccola comunità nel Marocco ...Non c’erano le microtelecamere, nel 1981. Non lo abbiamo visto, il piccolo Alfredino (foto, sotto, a destra di Ryan), rannicchiato nella sua prigione a 60 metri di profondità, non abbiamo visto i suoi ...MAROCCO – Manca ormai una manciata di metri, una decina per l’esattezza, e l’escavatore avrà raggiunto Ryan, il piccolo caduto nel pozzo martedì pomeriggio in Marocco a Tamrout, vicino Chefchauen. A ...