Gualtieri | in arrivo Pnrr ma uffici sguarniti | stiamo rafforzando organici

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Sicuramente abbiamo trovato una situazione difficile dal punto di vista delle risorse umane. Ci sono moltie la sfida della progettazione e della messa a terra delle risorse è impegnativa. Marinforzando gli, grazie alle norme che il Governo ha introdotto.” “Il paradosso è che queste nuove figure arriveranno dopo mentre è adesso il momento in cui si devono fare i progetti. E quindifacendo accordi anche con altri soggetti come le università”. Così il sindaco di Roma, Roberto, nel corso del convegno ‘Restart Tourism’, organizzato da Unindustria allo stadio Olimpico. (Agenzia Dire)

Il feretro dell'attrice, morta il 2 febbraio a 90 anni, è giunto in Campidoglio, dove è allestita la camera ardente, accolto dal sindaco di Roma Roberto. Prima dell'della bara, il ...Il feretro di Monica Vitti , morta il 2 febbraio scorso a 90 anni , è arrivato in Campidoglio dove è allestita la camera ardente, accolto dal sindaco di Roma Roberto. Prima dell'della bara, il sindaco si era intrattenuto con il marito dell'attrice Roberto Russo. I cittadini e tutti coloro che hanno amato l'attrice che si è spenta mercoledì scorso, ...promette la linea dura e il «Daspo immediato per chiunque operi nell’illegalità» In arrivo controlli più stringenti anche contro taxi e Ncc abusivi negli scali di Fiumicino, Ciampino e alla stazione ...È arrivata prima di tutti. Prima del sindaco Gualtieri e del presidente della Regione, Zingaretti, prima ancora che la camera ardente in Campidoglio aprisse. Ma è stata invitata dai vigili a ...