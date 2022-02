Green pass base, super e illimitato. Dove serve e come si ottiene: la guida definitiva (Di venerdì 4 febbraio 2022) come si ottiene il Green pass illimitato? Dove occorre il Green pass «rafforzato» e Dove invece basta quello base? Le risposte ai dubbi dopo l’entrata in vigore delle nuove regole Leggi su corriere (Di venerdì 4 febbraio 2022)siiloccorre il«rafforzato» einvece basta quello? Le risposte ai dubbi dopo l’entrata in vigore delle nuove regole

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - Adnkronos : #Greenpass, proroga Ue fino al 30 giugno 2023. - Je_Scotti : RT @byoblu: Il #greenpass costituisce “un meccanismo di controllo sociale che comporta gravi, violente ed ingiustificate limitazioni ai dir… - Mauro26739276 : RT @gallina_di: Vuole entrare nel Ricreatorio senza Green Pass, arrestato Ugo Rossi | Il Friuli ???? ROBA DA REGIME NAZISTA -