Forza e Coraggio, è una rivoluzione: arrivano in tre e salutano in quattro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In attesa di annunciare il nuovo tecnico, la guida che deve prendere il testimone da mister Camorani, il diesse Magliulo continua il suo lavoro sul mercato con l’arrivo di nuovi rinforzi e l’addio a chi già c’era. Annunciati gli innesti di Marco Torino, portiere classe 2000 dal Nola, Salvatore Improta, esterno d’attacco, classe ’90 proveniente dal San Giorgio in Serie D. Infine il terzo annuncio riguarda Antonio Sozio, terzino destro classe ’98. salutano Iuliano, Fruggiero, Romagnoli e Famiano. Ai quattro atleti la società augura le migliori fortune ringraziandoli per il contributo alla causa Forza e Coraggio. Insomma resta tutto in divenire. Certo manca ancora la guida a questa squadra che poco tempo fa ha salutato colui che era stato scelto per il ritorno in Eccellenza. La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In attesa di annunciare il nuovo tecnico, la guida che deve prendere il testimone da mister Camorani, il diesse Magliulo continua il suo lavoro sul mercato con l’arrivo di nuovi rinforzi e l’addio a chi già c’era. Annunciati gli innesti di Marco Torino, portiere classe 2000 dal Nola, Salvatore Improta, esterno d’attacco, classe ’90 proveniente dal San Giorgio in Serie D. Infine il terzo annuncio riguarda Antonio Sozio, terzino destro classe ’98.Iuliano, Fruggiero, Romagnoli e Famiano. Aiatleti la società augura le migliori fortune ringraziandoli per il contributo alla causa. Insomma resta tutto in divenire. Certo manca ancora la guida a questa squadra che poco tempo fa ha salutato colui che era stato scelto per il ritorno in Eccellenza. La ...

Advertising

ladyonorato : In Canada la protesta dei trasportatori continua, mentre il presidente rimane nascosto… coraggio e forza, amici can… - robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - MassimGiannini : Un Elefantino ha stoffa, tempra, coraggio. Tornerà presto, ne sono sicuro. Forza #GiulianoFerrara - cheroreowitz : @lipsteria l’ultima volta che ho cercato casa in affitto tre anni fa ci ho messo un mese e mi volevo ammazzare (e n… - anteprima24 : ** Forza e Coraggio, è una rivoluzione: arrivano in tre e salutano in quattro ** -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Coraggio Saviano, il monologo a Sanremo su Falcone e Borsellino Non riuscendo ad essere all'altezza del loro coraggio, del loro talento, della loro forza, si preferiva affossarli attaccandone l'immagine. La delegittimazione non serviva ad aizzare i mafiosi contro ...

Atti vandalici contro la sede del Partito Democratico di Raiano, la condanna del partito Grazie alla comunità di Raiano e al circolo per il lavoro serio e sereno, per il coraggio ed il ... la condanna del partito regionale 'Condanniamo con forza gli atti vandalici perpetrati ai danni ...

Muro invalicabile del Little Club La Forza e Coraggio non sfonda LA NAZIONE Saviano, il monologo a Sanremo su Falcone e Borsellino Non c’erano i social, ma c’erano già gli haters, ed erano tanti. Non riuscendo ad essere all’altezza del loro coraggio, del loro talento, della loro forza, si preferiva affossarli attaccandone ...

Saviano a Sanremo ricorda Falcone e Borsellino: il coraggio è una scelta Come le Torri Gemelle o il G8, storie vere, purtroppo, che hanno la forza evocativa di riportare davanti agli ... sono passati 30 anni dagli attentati per tutti noi sono simboli di coraggio». Ma ...

Non riuscendo ad essere all'altezza del loro, del loro talento, della loro, si preferiva affossarli attaccandone l'immagine. La delegittimazione non serviva ad aizzare i mafiosi contro ...Grazie alla comunità di Raiano e al circolo per il lavoro serio e sereno, per iled il ... la condanna del partito regionale 'Condanniamo congli atti vandalici perpetrati ai danni ...Non c’erano i social, ma c’erano già gli haters, ed erano tanti. Non riuscendo ad essere all’altezza del loro coraggio, del loro talento, della loro forza, si preferiva affossarli attaccandone ...Come le Torri Gemelle o il G8, storie vere, purtroppo, che hanno la forza evocativa di riportare davanti agli ... sono passati 30 anni dagli attentati per tutti noi sono simboli di coraggio». Ma ...