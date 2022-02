Facebook perde mezzo milione di utenti, prima volta nella storia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il rapporto sugli utili di Facebook, presentato mercoledì ha mostrato che la piattaforma di social media ha perso circa 500.000 utenti, per la prima volta nei suoi 18 anni di storia. Gli utenti attivi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il rapporto sugli utili di, presentato mercoledì ha mostrato che la piattaforma di social media ha perso circa 500.000, per lanei suoi 18 anni di. Gliattivi ...

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #4febbraio. #Bce: adesso l’#inflazione preoccupa. #Facebook pe… - ItaliaViva : 'Confermati due grandi presidenti, oggi parte della classe politica perde la sua credibilità. Per me un giorno di f… - rossshin1 : RT @AStramezzi: Facebook perde in borsa il 27,45% (200Mld$ di capitalizzazione) perché gli utenti abbandonano il social più famoso Forse so… - maxrinaldi70 : RT @AStramezzi: Facebook perde in borsa il 27,45% (200Mld$ di capitalizzazione) perché gli utenti abbandonano il social più famoso Forse so… - askanews_ita : #Facebook perde mezzo milione di utenti, per la prima volta nella storia. Africa e Sudamerica stanno abbandonando la piattaforma social -