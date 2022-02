Critiche al personaggio di Sara Ramirez in And Just Like That, «Il peggiore della TV» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piovono Critiche sul personaggio di Che Diaz interpretato da Sara Ramirez in And Just Like That, il revival di Sex and the City appena conclusosi. Perché la podcaster, nuova collega di Carrie Bradshaw, non... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piovonosuldi Che Diaz interpretato dain And, il revival di Sex and the City appena conclusosi. Perché la podcaster, nuova collega di Carrie Bradshaw, non...

Advertising

nmirotti : @ercivettone1 @elena2829 Incredibile. Oggi non sono ammesse critiche a Drusilla. Personaggio peraltro interessante,… - morgania : @RenatoSavoia Per la stessa ragione per cui i complimenti e le critiche sono arrivati a Checco Zalone, il personagg… - CameliaLadi : @DorothyBillowy @lucantoniolucas Non lo ha insultato.Ha detto che il suo pezzo come alcuni quest'anno non erano x l… - peppelof : @firenzeviola_it A prescindere dalle critiche, alcune legittime, alla società, ma si può dare voce a un personaggio… - _onemoretime_99 : @LucaSalvati7 L essere un personaggio pubblico la rende oggetto al massimo di critiche costruttive, non di osservaz… -