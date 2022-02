Così Majchrzak ha battuto Musetti | gli highlights

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L'azzurro esce sconfitto in tre set dal confronto con il polacco Kamil6 - 2 6 - 7 (5) 6 - 4 in due ore e 15 minuti di gioco

Advertising

ilsainel : Occasione allucinante per tutti e otto, che hanno bisogno come il pane di quei punti. Anche Musetti e Travaglia, ch… - Guido17595958 : @lorenzofares Vittoria che serviva, sarebbe stata assai brutta da digerire la 3 sconfitta su 3 nel 2022. Bene così… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Majchrzak

L'azzurro esce sconfitto in tre set dal confronto con il polacco Kamil6 - 2 6 - 7 (5) 6 - 4 in due ore e 15 minuti di giococome decisivo è il break del polacco (numero 95 al mondo) sul 4 - 4 del terzo set: Musetti ha poi due palle del controbreak sul 5 - 4, non le sfrutta echiude al terzo match - point.