Chi è Opal Lee | candidata Premio Nobel per la Pace 2022 | e cos’è Juneteenth

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Conosciuta negli Stati Uniti come ‘nonna del‘,Lee è oraalper la. L’insegnante, consulente e attivista per i diritti degli afroamericani ha dedicato la sua vita all’insegnamento e all’attivismo, e ha contribuito a rendere il, (da giugno, june, e diciannove, nineteenth), – ricorrenza annuale che celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti – una festa nazionale. Vi raccomandiamo... Gerty Cori, lache non accettò più di stare un passo dietro al marito Le ricerche compiute dalla biochimica ceca con il marito dimostrarono l'importanza dei processi biochimici cellulari ...