Borse Ue poco mosse nella settimana della Bce. Milano incassa il tracollo Saipem (-38%) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Ftse Mib ha chiuso l'ottava con un +0,1 per cento. Venerdì spread in rialzo a 153 punti base. Petrolio ai massimi dal 2014 a 92 dollari al barile Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Ftse Mib ha chiuso l'ottava con un +0,1 per cento. Venerdì spread in rialzo a 153 punti base. Petrolio ai massimi dal 2014 a 92 dollari al barile

