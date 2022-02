Atletica, meeting Berlino 2022: Marcell Jacobs torna in 6.57 nei 60 metri e vola in finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buon ritorno di Marcell Jacobs dopo l’eccezionale Olimpiade di Tokyo in cui ha vinto due ori. L’azzurro per la prima volta da quelle giornate campali torna in pista al meeting di Berlino, dove era ai nastri di partenza dei 60 metri piani, e non sfigura affatto. Il campione d’Europa in carica chiude in 6.57, appena un centesimo peggio del tempo fatto registrare un anno fa, e vince la sua semifinale. L’italiano di origini americane vola così in finale e alle 19.30 si giocherà le sue chance di vincere e soprattutto di ottenere un tempo super, anche se siamo alla prima gara stagionale ed è lecito aspettarsi che non sia brillante come nei suoi momenti migliori. SEGUONO AGGIORNAMENTI LA DIRETTA LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buon ritorno didopo l’eccezionale Olimpiade di Tokyo in cui ha vinto due ori. L’azzurro per la prima volta da quelle giornate campaliin pista aldi, dove era ai nastri di partenza dei 60piani, e non sfigura affatto. Il campione d’Europa in carica chiude in 6.57, appena un centesimo peggio del tempo fatto registrare un anno fa, e vince la sua semi. L’italiano di origini americanecosì ine alle 19.30 si giocherà le sue chance di vincere e soprattutto di ottenere un tempo super, anche se siamo alla prima gara stagionale ed è lecito aspettarsi che non sia brillante come nei suoi momenti migliori. SEGUONO AGGIORNAMENTI LA DIRETTA LIVE SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - RunnersToscana : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - bono_osvaldo : RT @Eurosport_IT: Sei mesi dopo gli ori di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista! ?????? La sua stagione parte con i 60 metri del meeting indo… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Sei mesi dopo gli ori di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista! ?????? La sua stagione parte con i 60 metri del meeting indo… - solounastella : RT @Eurosport_IT: Sei mesi dopo gli ori di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista! ?????? La sua stagione parte con i 60 metri del meeting indo… -