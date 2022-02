Ascolti TV 3 febbraio, boom L'Eredità grazie anche alla vittoria di Benedetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un'altra giornata intensa ha governato Rai e Mediaset, incidendo negli Ascolti tv. Se nel Preserale di Rai 1 la certezza continua ad essere Flavio Insinna con la sua trasmissione L'Eredità, nel pomeriggio è saltato Il Paradiso delle Signore. In serata, invece, è il Festival di Sanremo ad occupare anche lo slot riservato ai Soliti Ignoti - Il ritorno. Tornando a L'Eredità, si è registrata una nuova vittoria che ha portato Insinna e la Professoressa Roberta Morise a brindare con la campionessa Benedetta la quale ha vinto un ghiotto montepremi. Ascolti TV ieri 3 febbraio, tiene duro Sanremo ma c'è Cetto su Canale 5 La terza serata di Sanremo è stata caratterizzata dalle esibizioni di tutti i cantanti in gara e dal televoto della gente che ha portato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un'altra giornata intensa ha governato Rai e Mediaset, incidendo neglitv. Se nel Preserale di Rai 1 la certezza continua ad essere Flavio Insinna con la sua trasmissione L', nel pomeriggio è saltato Il Paradiso delle Signore. In serata, invece, è il Festival di Sanremo ad occuparelo slot riservato ai Soliti Ignoti - Il ritorno. Tornando a L', si è registrata una nuovache ha portato Insinna e la Professoressa Roberta Morise a brindare con la campionessala quale ha vinto un ghiotto montepremi.TV ieri 3, tiene duro Sanremo ma c'è Cetto su Canale 5 La terza serata di Sanremo è stata caratterizzata dalle esibizioni di tutti i cantanti in gara e dal televoto della gente che ha portato ...

