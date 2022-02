Un notebook a soli € 280? Certo | è Jumper PC con schermo HD | SSD da 256 e Windows 11

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dedicato a chi cerca un portatile dal grande spazio di archiviazione, ma che non vuole spendere un prezzo esorbitante., un’azienda cinese specializzata nella produzione di tablet,e PC All-in-one, ha l’occasione giusta. Uneuro è possibile – Adobe StockUn 14 Pollici, 12GB di RAM, DDR4, 256GB SSD, processore Intel Celeron N4020, che parte con un sistema operativo come10, ma può essere dotato anche il suo successore:11. Gratuitamente. 1920 x 1080, 5.0/2.4GHz WiFi, USB 3.0, Bluetooth HDMI, perfino con supporto espansione scheda TF da 256 GB. La nuova generazione del processore Intel Celeron N4020 offre un basso consumo energetico e un’elevata velocità di esecuzione del software nche quando vengono ...

Advertising

CouponsSconti : ?? Vodlbov Zaino PC Portatili, zaino antifurto impermeabile Zaino Laptop Con porta USB, Zaino per Computer Affari da… - SuperOfferteXyz : ?? HP - PC Chromebook 14b-na0001sl Notebook, AMD Athlon 3050U ?? A soli 299,99€ invece di 429,99€ (-30%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? HP - PC 15s-fq2007sl Notebook, Intel Core i3-1115G4 ?? A soli 499,99€ invece di 549,99€ (-9%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? Asus Chromebook C204MA#B08CKXWLP6 Notebook con Monitor 11.6' HD Anti ?? A soli 199,00€ invece di 289,00€ (-31%)… - SuperOfferteXyz : ?? HP - PC 15s-fq2006sl Notebook, Intel Core i5-1135G7 ?? A soli 699,99€ invece di 749,99€ (-6%) ??… -

Ultime Notizie dalla rete : notebook soli

Android Italy

Piuttosto interessante anche Wasteland 3: Colorado Collection , proposto a29,99 , rispetto ...49 ( 69,99 ) Star Wars Jedi Fallen Order " PC - 19,72 ( 69,99 )gaming MSI GP76 ...La selezione, del resto, è davvero ampia, ed include articoli comee PC, ma anche cuffie, ... sul quale vi è uno sconto di 30 che vi permetterà di acquistarlo a49,90 invece di 79,90. Si ...Aggiungendo soli 209 euro in più, ricevi HUAWEI WATCH GT3 46mm Active Black Fluoroelastomer. Il perfetto couple watch. Per soddisfare le diffuse esigenze di smart working, il comparto pc e tablet ...Ti offriamo 5 buoni motivi per acquistare un Chromebook al posto di un PC qualunque da 200 euro: entra e scopri i vantaggi di Chrome OS.