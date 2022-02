Scommesse Sanremo 2022: Mahmood e Blanco resistono, per ora, all’assalto di Elisa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo – Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal conferma la coppia Mahmood/Blanco come i favoriti alla vittoria finale del 72° Festival di Sanremo, a 2,00, tallonati però da Elisa, in quota a 2,50, che ha vinto la seconda serata, e La Rappresentante di Lista, il cui successo si gioca a 9.00, che punta a recitare il ruolo di terzo incomodo – riporta Agimeg. Al quarto posto si conferma la rivelazione della prima serata Dargen D’Amico, vincente a 12, a pari merito con Emma, che si è ripresentata sul palco del Teatro Ariston con la sua “Ogni volta è così” diretta da Francesca Michielin. A seguire il veterano Gianni Morandi, trionfo in quota a 16, e in sesta posizione un terzetto composto da Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore, che fanno un gran passo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022)– Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal conferma la coppiacome i favoriti alla vittoria finale del 72° Festival di, a 2,00, tallonati però da, in quota a 2,50, che ha vinto la seconda serata, e La Rappresentante di Lista, il cui successo si gioca a 9.00, che punta a recitare il ruolo di terzo incomodo – riporta Agimeg. Al quarto posto si conferma la rivelazione della prima serata Dargen D’Amico, vincente a 12, a pari merito con Emma, che si è ripresentata sul palco del Teatro Ariston con la sua “Ogni volta è così” diretta da Francesca Michielin. A seguire il veterano Gianni Morandi, trionfo in quota a 16, e in sesta posizione un terzetto composto da Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore, che fanno un gran passo ...

Lopinionista : Scommesse Sanremo 2022: Mahmood e Blanco resistono, per ora, all’assalto di Elisa - SerenaPic_ : Comunque sono aperte le scommesse su che ora finirà oggi sanremo - GDadatour : Sono già aperte le scommesse su che ora si finisce stasera? Le 2.20 come è quotata? #Sanremo2022 #fantaorario #sanremo22 #Sanremo - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: Sanremo: ascolti record per Amadeus; per la vittoria scommesse aperte La prima serata sfiora 11 milioni di spettatori… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: Sanremo: ascolti record per Amadeus; per la vittoria scommesse aperte La prima serata sfiora 11 milioni di spettatori… -