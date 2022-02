"Sanremo? Una mer***". Stecche clamorose sul palco, Tananai spara contro la regia: il caso travolge Amadeus (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti stonati a Sanremo. Almeno a sentire quanto detto durante la consueta conferenza stampa. Giovedì 3 febbraio, a poche ore dalla terza serata del festival musicale, a prendere la parola è stato un giornalista che ha subito chiesto ad Amadeus di risolvere i problemi audio riscontrati. Molti i cantanti che avrebbero avuto diverse difficoltà nel cantare. Tra questi "Emma che urlava", Francesco Sarcina che avrebbe stonato dall'inizio alla fine. Oppure Iva Zanicchi e Massimo Ranieri che pure avrebbero avuto problemi con l'intonazione. Un rimprovero di cui il conduttore di Rai 1 non era a conoscenza. Lui, come ha ammesso, è dietro le quinte e spesso e volentieri non si rende conto di quanto accade sul palco. A rendersi conto che qualcosa non ha funzionato è stato però Tananai. Il giovane, in gara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti stonati a. Almeno a sentire quanto detto durante la consueta conferenza stampa. Giovedì 3 febbraio, a poche ore dalla terza serata del festival musicale, a prendere la parola è stato un giornalista che ha subito chiesto addi risolvere i problemi audio riscontrati. Molti i cantanti che avrebbero avuto diverse difficoltà nel cantare. Tra questi "Emma che urlava", Francesco Sarcina che avrebbe stonato dall'inizio alla fine. Oppure Iva Zanicchi e Massimo Ranieri che pure avrebbero avuto problemi con l'intonazione. Un rimprovero di cui il conduttore di Rai 1 non era a conoscenza. Lui, come ha ammesso, è dietro le quinte e spesso e volentieri non si rende conto di quanto accade sul. A rendersi conto che qualcosa non ha funzionato è stato però. Il giovane, in gara ...

robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - rtl1025 : ??? Il vescovo di #Sanremo, mons. Antonio #Suetta, critica l'esibizione di #AchilleLauro: 'La penosa esibizione del… - stanzaselvaggia : Sei sul palco di Sanremo, non ringraziare il conduttore e non darti per forza una missione. Ti prego. #Sanremo2022 - louisxloki : RT @annabusonero: Matteo romano, neanche ventenne, prima volta a Sanremo, ha fatto una canzone molto ma molto più bella di alcuni big in ga… - miss_chifo : Fiero di essere una merda perché mi emoziono con le canzoni di Sanremo. Adesso torna a leggere la tua letteratura e… -