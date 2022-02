Sanremo 2022, si parte con un omaggio a Mattarella. L’orchestra gli dedica “Grande, grande, grande” di Mina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si è aperto con un omaggio a Sergio Mattarella. Nel giorno del giuramento del secondo mandato come presidente della Repubblica, Amadeus ha deciso ha ricordato un concerto a cui ha partecipato preso parte Mattarella: «Abbiamo saputo che lei, assieme a sua moglie, nel 1978 fu tra i fortunati spettatori dell’ultimo concerto di Mina alla Bussola di Viareggio. Vogliamo dedicarle una canzone che rappresenta bene quello che pensiamo di lei». L’orchestra così ha intonato grande, grande, grande. February 3, 2022 Speciale Sanremo ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Festival disi è aperto con una Sergio. Nel giorno del giuramento del secondo mandato come presidente della Repubblica, Amadeus ha deciso ha ricordato un concerto a cui hacipato preso: «Abbiamo saputo che lei, assieme a sua moglie, nel 1978 fu tra i fortunati spettatori dell’ultimo concerto dialla Bussola di Viareggio. Vogliamorle una canzone che rappresenta bene quello che pensiamo di lei».così ha intonato. February 3,Speciale...

