Salvini apre lo scontro. Lega astenuta in Cdm ma Draghi tira dritto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giorgetti chiama l'ex Bce e si sfila: preferisco non esserci. Il premier: misure necessarie. Ira Pd Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giorgetti chiama l'ex Bce e si sfila: preferisco non esserci. Il premier: misure necessarie. Ira Pd

