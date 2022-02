Roma, paura in quattro scuole: 'Ci sono fughe di gas'. Allarme per bimbi e maestre (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tanta paura per bimbi e maestre di 4 scuole, tutte alle prese con diversi allarmi per fughe di gas. È stata una mattinata decisamente complicata, che ha visto Sos partire in contemporanea da scuole ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tantaperdi 4, tutte alle prese con diversi allarmi perdi gas. È stata una mattinata decisamente complicata, che ha visto Sos partire in contemporanea da...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - iitsGiuly : RT @big_chiara: ?va’ piano che c’ho paura? Damiano da Roma con furore?? #Sanremo2022 - sapiens80 : RT @sportface2016: +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? La #Juve studia il colpo #Zaniolo mentre #Mou lo blinda ?? Che paura per #Basic: mina… - AndreaCelesti92 : RT @GiulioCupellaro: 'Roma è una città che può anche non stupirti, perché in fondo è pigra. È talmente sicura di sé, #Roma, che non ha paur… -